Ровшан Наджаф назначен первым вице-президентом SOCAR - Распоряжение (ДОПОЛНЕНО)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:36)
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Ровшана Чингиз оглу Наджафа первым вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана.
До назначения президента Государственной нефтяной компании Азербайджана временное исполнение его обязанностей возлагается на первого вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана Ровшана Чингиз оглу Наджафа.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Геноцид в Малыбейли и Гушчулар является одним из самых кровавых преступлений против азербайджанского народа – Турал Гянджалиев
В рамках «TEKNOFEST Азербайджан» продолжается регистрация на конкурс «Беспилотные летательные аппараты»
Достигнута предварительная договоренность о проведении в этом году в Баку заседания азербайджано-молдавской межправкомиссии
Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с 30-й годовщиной массовой резни в селах Малбейли и Гушчулар
Известный актер Айдемир Акбаш обратился к стендап-комику Фарде Амину: Когда я приглашаю тебя в Турцию, ты говоришь, что у тебя есть дела (ВИДЕО)
Азербайджан в феврале - Эркюль Пуаро, Дженнифер Лопес, стражи волшебной Терракоты, в поисках величайшего в мире сокровища (ВИДЕО)
Иранские компании заинтересованы в участии в восстановленовительных работах на освобожденных территориях Азербайджана – посол
АБР может расширить масштабы проекта разработки плавучей солнечной электростанции в Азербайджане (Эксклюзив)
Армения скрывала факты массовых захоронений во время своей оккупации азербайджанских территорий - Джейхун Байрамов
Молодежная сеть Движения неприсоединения планирует провести в 2022 г. ряд мероприятий - Джейхун Байрамов
Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (ВИДЕО)