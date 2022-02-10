Ровшан Наджаф назначен первым вице-президентом SOCAR - Распоряжение (ДОПОЛНЕНО)

Политика 10 февраля 2022 15:59 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:36)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Ровшана Чингиз оглу Наджафа первым вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана.

До назначения президента Государственной нефтяной компании Азербайджана временное исполнение его обязанностей возлагается на первого вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана Ровшана Чингиз оглу Наджафа.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Кыргызстане запрещен оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции
В Кыргызстане запрещен оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции
Кыргызстане полный курс вакцины от COVID-19 получили 1 млн 112 тыс. 645 человек
Кыргызстане полный курс вакцины от COVID-19 получили 1 млн 112 тыс. 645 человек
В 2021 году темпы экономического роста Кыргызстана составили 3,6% - МЭК КР
В 2021 году темпы экономического роста Кыргызстана составили 3,6% - МЭК КР
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Сфера торговли имеет самую высокую долю в общем обороте бизнес-сектора Грузии Бизнес 16:19
Кредит от банка АВВ работникам налоговой службы Бизнес 16:18
Геноцид в Малыбейли и Гушчулар является одним из самых кровавых преступлений против азербайджанского народа – Турал Гянджалиев Политика 16:12
В FAO назвали шаги, предпринимаемые в рамках проекта "Умное земледелие" в Узбекистане Узбекистан 16:09
Новый первый вице-президент SOCAR Ровшан Наджаф - БИОГРАФИЯ Политика 16:06
Странное исчезновение жены на пляже… Конец сезона по-азербайджански в Германии (ФОТО) Культура 15:54
Среднесуточная пропускная способность Южно-Кавказского газопровода увеличилась Энергетика 15:50
Ровшан Наджаф выведен из состава Наблюдательного совета SOCAR Политика 15:49
Парламент Ливии одобрил внесение поправок в конституцию Арабские страны 15:47
Эльнур Алиев назначен первым заместителем министра экономики Политика 15:40
В Ташкент планируют вернуть трамвайное движение Узбекистан 15:39
Ровшан Наджаф назначен первым вице-президентом SOCAR - Распоряжение Политика 15:36
Ровшан Наджаф освобожден от должности первого заместителя министра экономики - Распоряжение Политика 15:36
Филиал итальянской нефтегазовой компании в Туркменистане объявил тендер Тендеры 15:33
Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана – Распоряжение Политика 15:32
Ровнаг Абдуллаев освобожден от должности президента SOCAR - Распоряжение Политика 15:29
В Азербайджане подготовлен новый сборник вопросов для экзаменов по ряду медспециальностей Общество 15:26
В рамках «TEKNOFEST Азербайджан» продолжается регистрация на конкурс «Беспилотные летательные аппараты» Общество 15:25
Крупный туркменский НПЗ готовится к промышленному выпуску топлива А-98 Энергетика 15:23
Визит Араика Арутюняна в Россию носит исключительно частный характер - посольство Азербайджана Политика 15:18
В Азербайджане разрабатывается стратегия цифровизации здравоохранения Общество 15:15
Достигнута предварительная договоренность о проведении в этом году в Баку заседания азербайджано-молдавской межправкомиссии Экономика 15:15
Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с 30-й годовщиной массовой резни в селах Малбейли и Гушчулар Политика 15:09
Увеличились операционные затраты на Южно-кавказский газопровод Энергетика 15:07
bp назвала количество пробуренных скважин в рамках проекта «Шах Дениз-2» Энергетика 14:55
Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП ЕС на 2022 год до 4% Европа 14:51
bp назвала сроки начала добычи на западно-южном фланге «Шах Дениз» Энергетика 14:49
Туркменское предприятие осваивает выпуск материала нового поколения Бизнес 14:43
Добыча газа и конденсата на «Шах Дениз» увеличилась Энергетика 14:42
Узбекское авиапредприятие привлекает услуги по дефектации компрессоров Тендеры 14:38
Министр здравоохранения Азербайджана объяснил задержки в процессе тестирования на COVID-19 Общество 14:35
Операционные расходы "Шах Дениз" значительно выросли Энергетика 14:32
Названа перевалка портами Турции грузов из США в 2021 г. Турция 14:32
Известный актер Айдемир Акбаш обратился к стендап-комику Фарде Амину: Когда я приглашаю тебя в Турцию, ты говоришь, что у тебя есть дела (ВИДЕО) Интересное 14:31
В ИВ трех районов Азербайджана выявлены факты присвоения бюджетных средств - минфин Общество 14:21
Объём экспорта нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан снизился Энергетика 14:19
Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла Общество 14:17
Ziraat Bank открыл очередной филиал в Азербайджане Экономика 14:11
В Кыргызстане запрещен оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции Кыргызстан 14:07
Азербайджан в феврале - Эркюль Пуаро, Дженнифер Лопес, стражи волшебной Терракоты, в поисках величайшего в мире сокровища (ВИДЕО) Интересное 14:03
bp увеличила операционные и капзатраты на БТД Энергетика 13:58
В Москве выявили 22 747 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 13:57
Представитель ЕС поблагодарил Азербайджан Общество 13:52
Сангачальский терминал снизил экспорт нефти и конденсата Энергетика 13:47
Экспорт газа с "Шах Дениз" через Сангачальский терминал значительно вырос за год Энергетика 13:43
Штамм «омикрон» вызывает серьезные осложнения у невакцинированных – минздрав Азербайджана Общество 13:40
В Азербайджане пройдут клинические испытания вакцины TURKOVAC Общество 13:34
Поставки попутного газа с АЧГ для SOCAR удвоились Энергетика 13:30
bp назвала количество пробуренных скважин на АЧГ Энергетика 13:09
Туркменское министерство продлило тендер на закупку спецматериалов Тендеры 13:04
На Первом канале России покажут фильм с бакинкой в главной роли (ФОТО) Культура 13:04
Казахстанское АО закупит автозапчасти Тендеры 13:01
Министр здравоохранения Азербайджана о возможном ужесточении карантинного режима Общество 13:00
Одним из главных преимуществ Ирана и Азербайджана являются транзитные возможности – Мусави Экономика 12:44
Объем добычи на «Азери-Чираг-Гюнешли» снизился Энергетика 12:37
Сколько времени потребуется TAP, чтобы удвоить мощность прокачки? Энергетика 12:35
Кыргызстане полный курс вакцины от COVID-19 получили 1 млн 112 тыс. 645 человек Кыргызстан 12:34
Развитие отношений с Азербайджаном в сфере медиа находится в центре внимания Ирана - посол Политика 12:33
bp о ходе реализации проекта платформы «Центральный Восточный Азери» Энергетика 12:28
Нацбанк Грузии и США обсудили перспективы стратегического партнерства Грузия 12:22
Компания bp снизила капзатраты по блоку АЧГ Энергетика 12:18
На гидроузлах «Худаферин» и «Гыз Галасы» началась установка турбин Экономика 12:16
Ведутся обсуждения об открытии еще двух пограничных переходов между Азербайджаном и Ираном Экономика 12:05
Иранские компании заинтересованы в участии в восстановленовительных работах на освобожденных территориях Азербайджана – посол Политика 12:04
Нзаван объем товарооборота между Ираном и Азербайджаном Экономика 12:03
Иран поддерживает восстановление всех коммуникаций на Южном Кавказе – посол Политика 12:02
Развитие отношений с соседними странами является приоритетом внешней политики Ирана – посол Политика 12:01
При минздраве Азербайджана будет создан единый колл-центр Общество 11:55
Началась регистрация для 8-ого Казанского Форума Молодых Предпринимателей ОИС Политика 11:49
АБР может расширить масштабы проекта разработки плавучей солнечной электростанции в Азербайджане (Эксклюзив) Энергетика 11:48
В Общевойсковом учебном центре ВС Азербайджана сданы в эксплуатацию новые объекты (ФОТО/ВИДЕО) Общество 11:47
Названа цель минздрава Азербайджана в среднесрочной перспективе Общество 11:38
В Казахстане запустят сервисцентр по обслуживанию самолетов Airbus Казахстан 11:30
Зависимость Британии от импорта газа возрастет до 70% к 2030 году Европа 11:27
Минфин Казахстана рассматривает порядок закупок «Самрук-Казына» Казахстан 11:25
АБР готов предоставить финансирование частным компаниям в Азербайджане (Эксклюзив) Бизнес 11:23
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) Общество 11:20
Армения скрывала факты массовых захоронений во время своей оккупации азербайджанских территорий - Джейхун Байрамов Политика 11:13
Молодежная сеть Движения неприсоединения планирует провести в 2022 г. ряд мероприятий - Джейхун Байрамов Экономика 11:08
Армения на протяжении десятилетий не допускала представителей ЮНЕСКО в Карабах - Джейхун Байрамов Политика 10:45
Азербайджан не ставит никаких ограничений для миссии ЮНЕСКО - Джейхун Байрамов Политика 10:41
Увеличилась выручка от экспорта грузинского меда Бизнес 10:36
Узбекистан и Казахстан создали совет межпарламентского сотрудничества Узбекистан 10:34
В Азербайджане ведется работа над созданием офиса симуляции модели Движения неприсоединения (ФОТО) Политика 10:34
Израиль первым в мире выдал беспилотнику разрешение на работу в гражданском авиапространстве Израиль 10:28
В Университете ADA проходит конференция по симуляции модели Движения неприсоединения Политика 10:28
Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (ВИДЕО) Политика 10:26
Стоимость азербайджанской нефти превысила $97 за баррель Энергетика 10:19
Казахстанское АО объявило тендер на поставку сжиженного газа Тендеры 10:12
В 2021 году темпы экономического роста Кыргызстана составили 3,6% - МЭК КР Кыргызстан 09:57
Азербайджан привержен принципам Движения неприсоединения - Джейхун Байрамов Политика 09:53
Туркменская биржа выставила на торги нефтяной кокс Бизнес 09:51
Официальный курс маната к мировым валютам на 10 февраля Финансы 09:31
АБР поддержит программу развития финансового рынка Узбекистана Узбекистан 09:28
Нефть продолжает дорожать на данных о снижении ее запасов в США Энергетика 09:28
Обнародована перевалка портами Турции грузов из Албании в 2021 г. Турция 09:25
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на кяльбаджарском направлении Происшествия 09:24
Турция увеличила экспорт стали в Азербайджан Турция 09:06
Азербайджанский фигурист выступил в финале соревнований Олимпиады-2022 в Пекине Общество 08:42
Столтенберг поддерживает приглашение президентов Грузии и Украины на саммит НАТО Грузия 08:41
Все новости