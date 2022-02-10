МИД Азербайджа выступил с заявлением касательно отчета министерства финансов

БАКУ/Trend/ - Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева выступила с заявлением касательно отчета министерства финансов, сообщает Trend.

По ее словам, в сообщении Минфина не указан период проведенной проверки, в связи с чем она посчитала необходимым внести ясность в вопрос.

«Хотели бы подчеркнуть, что контрольные мероприятия, проведенные Государственной службой финансового контроля в 2021 году, охватывают период с 1 января 2015 года по 3 июля 2020 года. Как известно, в результате проведенной в 2020 году Службой госбезопасности операции были задержаны ответственные сотрудники Управления делами МИД, и по итогам осуществленных следственных действий МИД был признан в качестве потерпевшего. В соответствии со вступившим в законную силу решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 22 декабря 2021 года было обеспечено возвращение этими лицами полученных в результате преступных действий средств в МИД», - отметила Абдуллаева.

(Перевод: Фидан Мустафаева)