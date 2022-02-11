Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Ирана

Политика 11 февраля 2022 10:16 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Ирана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Иран.

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