ООН должна принять меры в отношении своих разжигающих ненависть к Азербайджану сотрудников армянского происхождения – глава НПО

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Программы развития ООН армянского происхождения проводят кампанию против Азербайджана в социальных медиа.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Общественного объединения "Правовой анализ и исследования" Рамиль Искендерли на сегодняшней встрече с участием глав ряда НПО.

Он отметил, что лица армянского происхождения, работающие в ООН, разжигали ненависть к Азербайджану как во время, так и после 44-дневной войны. Грязную кампанию против Азербайджана проводят постоянный координатор в Северной Македонии Армен Григорян, сотрудники ООН Мэри Тавоукджян и Степан Маргарян и другие.

Искендерли подчеркнул, что ООН с 1990-х годов тесно сотрудничает с Азербайджаном, поддерживая реализацию многих проектов.

"Однако сотрудники этой организации развернули кампанию против Азербайджана, и мы протестуем против этого. Они должны быть наказаны. Информация о происходящем должна быть доведена до генерального секретаря ООН», - сказал председатель объединения.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева)