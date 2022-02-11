Армения пытается исказить договоренности о визитах миссий ЮНЕСКО – МИД Азербайджана (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - Как известно, 4 февраля текущего года на встрече в видеоформате с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Франции Эмманюэля Макрона, главы Совета Европейского союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна была достигнута договоренность направить миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению.

Как сообщает Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана.

«Однако МИД Армении пытается исказить достигнутую договоренность о визитах миссий ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению. Мы осуждаем очередную попытку МИД Армении уклониться от взятых на себя обязательств.

Что касается технической миссии ЮНЕСКО, которую планируется осуществить в Азербайджанскую Республику, то азербайджанская сторона с первого дня приветствовала это намерение, и вся подготовка к ней была согласована между Азербайджаном и ЮНЕСКО в двустороннем формате.

На протяжении более 20 лет Азербайджанская Республика неоднократно призывала ЮНЕСКО осуществить эту миссию и направляла в связи с этим многочисленные письма. К сожалению, эта миссия так и не была осуществлена, чему единственной причиной была Армения. ЮНЕСКО заявила об этом факте в своем отчете за 2005 год. Так, в ЮНЕСКО подчеркнули, что азербайджанские земли находились под оккупацией Армении, и признали, что визиту помешала Армения.

Что касается миссии ЮНЕСКО в Армению, то азербайджанская сторона неоднократно информировала ЮНЕСКО и международное сообщество о фактах уничтожения культурного наследия азербайджанского народа в Армении. НПО нашей страны недавно представили в ЮНЕСКО подробную информацию о разрушениях, фотографии и другие доказательства.

Считаем необходимым направить миссию в Армению для расследования фактов, представленных в ЮНЕСКО азербайджанской стороной. Надеемся, что Армения, в отличие от своей прежней политики, на этот раз создаст условия для организации миссии», - говорится в комментарии МИД Азербайджана.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)