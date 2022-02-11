Президент Ильхам Алиев: В этом году планируется завершение строительства 5 гидроэлектростанций на освобожденных землях

БАКУ /Trend/ - В этом году планируется завершение строительства пяти гидроэлектростанций на освобожденных землях.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству - АЗЕРТАДЖ.

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