Президент Ильхам Алиев: Развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Ираном по восходящей вызывает удовлетворение

Политика 11 февраля 2022 14:47 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Ираном по восходящей вызывает удовлетворение

БАКУ /Trend/ - Связи между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран исходят из воли наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства и разделяли общие духовные ценности. Мы придаем особое значение межгосударственным отношениям, построенным на столь прочной основе.

Как сообщает Trend, об этом говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, направленном Президенту Исламской Республики Иран Сейеду Ибрахиму Раиси.

"Развитие сегодня наших двусторонних связей по восходящей вызывает удовлетворение. Политический диалог, взаимные визиты и регулярные встречи на высшем уровне, подписанные документы придают мощный импульс укреплению нашего сотрудничества. Наглядным примером тому служит расширение с каждым днем рамок нашего взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортной и других сферах.

С чувством удовлетворения вспоминаю нашу встречу в Ашгабаде, которая прошла в условиях взаимопонимания. Считаю, что проведенные обстоятельные обмен мнениями и обсуждения внесут вклад в дальнейшее развитие отношений и достижение ими качественно нового этапа.

Убежден, что благодаря совместным усилиям азербайджано-иранские отношения и впредь будут развиваться и укрепляться в интересах двух народов", - говорится в письме.

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