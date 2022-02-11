Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипотношений между Азербайджаном и Испанией

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Королевством Испания.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на МИД Азербайджана, прочные отношения дружбы двух стран, основанные на диалоге и взаимопонимании, развиваются по восходящей линии. Сотрудничество между странами охватывает политическую, экономическую, энергетическую, культурную, туристическую, гуманитарную, спортивную и другие сферы.

Основываясь на нормах и принципах международного права, Азербайджан и Испания поддерживают и уважают суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность международно признанных границ друг друга. Политический диалог на высоком уровне стимулирует дальнейшее развитие успешного сотрудничества двух стран в рамках международных и региональных организаций, отмечает МИД.

Предпринимаемые шаги по дальнейшему развитию отношений в экономической, туристической, культурной и других сферах, расширению договорно-правовой базы открывают новые благоприятные перспективы для развития сотрудничества между двумя странами. Связи между парламентами двух стран также вносят весомый вклад в развитие сотрудничества.

"Выражаем искренние поздравления правительству и народу Испании по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Испанией и выражаем уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами будет и впредь успешно развиваться", - говорится в сообщении МИД.

(Перевод: Фидан Мустафаева)