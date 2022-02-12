БАКУ /Trend/ - Китай поддерживает Азербайджан в свете будущей деятельности Парламентской сети Движения неприсоединения.

Как сообщает Trend, об этом говорится в письме председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент Китая) Ли Чжаньшу, адресованном председателю Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибе Гафаровой.

Автор послания поделился своим мнением по поводу учредительного собрания Парламентской сети Движения неприсоединения, которое состоялось 28 ноября прошлого года в Мадриде, отметив, что оно прошло успешно.

Ли Чжаньшу также высоко оценил усилия Милли Меджлиса Азербайджана и его председателя Сахибы Гафаровой по расширению сотрудничества между парламентами стран - участниц Движения неприсоединения.

В письме также выражена готовность Китая к налаживанию тесного сотрудничества с законодательными органами стран - участниц Парламентской сети Движения неприсоединения.

Кроме того, в послании отмечается важность совместных усилий этих государств по развитию мультикультурализма и укрепления мира во всем мире.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)