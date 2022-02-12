Аргументы Армении в Международном суде ООН могут обернуться против нее - National Interest

БАКУ /Trend/ - Аргументы Армении в Международном суде ООН могут обернуться против нее, поскольку они открыты для встречных обвинений в разрушении культурного наследия и расовой дискриминации.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в статье «Преодоление предвзятости в армяно-азербайджанском конфликте» научного сотрудника Канадского института международных отношений Роберта Катлера, опубликованной в американском журнале National Interest.

Суд удовлетворил иск Азербайджана о том, чтобы Армения приняла все необходимые меры для предотвращения разжигания и пропаганды расовой ненависти. При этом суд отклонил просьбу Армении об использовании термина «военнопленные/заложники», предложенного армянской стороной. Вместо этого суд предписал использовать слово «лица». Международный суд ООН также отклонил запрос Армении по поводу «независимой медицинской оценки физиологического состояния» этих лиц, говорится в материале.

«Отклоняя аргументы Армении в данном вопросе, суд таким образом дает понять, что любые манипуляции или политизация вопроса «военнопленных» могут быть истолкованы как антиазербайджанская риторика», - пишет Катлер.

В материале отмечается, что суд отклонил целый ряд ходатайств Армении, в том числе о «праве доступа и использования» «армянского наследия» на освобожденных территориях Азербайджана.

Суд также отклонил просьбу Армении обязать Азербайджан «содействовать и не препятствовать усилиям по защите и сохранению «армянского исторического, культурного и религиозного наследия», - пишет Катлер.

Кроме того, Международный суд ООН отклонил просьбу Армении предотвратить и запретить «изменение» этого «наследия». Суд ограничился предписанием о предотвращении актов вандализма и осквернения памятников «армянского наследия», отмечается в материале

Факты этнической чистки, совершенной в отношении около 700 тысяч азербайджанцев из Карабаха и прилегающих районов в начале 1990-х годов, которые были вынуждены покинуть свои земли в результате армянской оккупации, хорошо задокументированы, говорится в статье.

Можно утверждать, что подобные действия являются характерными для Армении, отмечается в материале.

Примечательно, что ирландский сенатор Пол Гаван в своем докладе, представленном в Совет Европы, использует определение «Нагорный Карабах» как географический регион, а не как название самопровозглашенного режима, говорится в статье.

В этом докладе также приводятся подробные и тщательно задокументированные факты ущерба, нанесенного Арменией окружающей среде на азербайджанских территориях во время их оккупации. В нем также говорится, что Армения осквернила и разрушила 65 мечетей, а также кладбища на азербайджанских землях во время их оккупации, пишет Гаван.

«Были разрушены и осквернены не только мусульманские объекты. Существует видеорепортаж о разрушении православного храма в Карабахском регионе», - говорится в статье.