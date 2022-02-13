Президент Ильхам Алиев заложил фундамент предприятий, которые будут работать в Агдамском промышленном парке
БАКУ /Trend/ - 13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район, передает Trend.
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент предприятия по производству осветительных столбов и других установок, питающихся альтернативными и возобновляемыми источниками энергии, а также ковроткацкого предприятия, которые будут функционировать в Агдамском промышленном парке
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