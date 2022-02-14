В Турции вступил в силу закон о ратификации Шушинской декларации

БАКУ /Trend/ - В Турции официально вступил в силу закон о ратификации Шушинской декларации.

Как передает Trend, документ опубликован в официальном вестнике турецкого правительства - Resmi Gazete.

Согласно закону, утверждена Шушинская декларация «О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой», подписанная 15 июня 2021 года в Шуше.

Закон вступает в силу с даты его публикации.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 февраля подписал Закон об утверждении Шушинской декларации «О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой».