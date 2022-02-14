Президент Ильхам Алиев: В Агдамском промышленном парке уже 5 резидентов, и они приступают к работе
БАКУ /Trend/ - В Агдамском промышленном парке уже пять резидентов, и они приступают к работе.
Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью 13 февраля после ознакомления с ходом восстановительно-реставрационных работ в агдамской Джума мечети, проводимых Фондом Гейдара Алиева.
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