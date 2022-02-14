Президент Ильхам Алиев призвал азербайджанских бизнесменов инвестировать в освобожденные территории

БАКУ /Trend/ - Сегодня здесь, перед агдамской Джума мечетью, я призываю азербайджанских бизнесменов прийти и инвестировать, вложить средства и в Агдам, и во все другие освобожденные территории.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью 13 февраля после ознакомления с ходом восстановительно-реставрационных работ в агдамской Джума мечети, проводимых Фондом Гейдара Алиева.

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