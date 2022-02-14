Премьер-министры Азербайджана и Грузии провели телефонный разговор
БАКУ /Trend/ - 14 февраля состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и его грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.
Как сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана, в ходе беседы была выражена обеспокоенность в связи с произошедшим в Грузии землетрясением.
Кроме того, собеседники высоко оценили развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Грузией в различных сферах, обсудили перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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