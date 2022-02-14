Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Грузии
БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Грузии - Джейхуном Байрамовым и Давидом Залкалиани, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на МИД Азербайджана.
Согласно информации, Джейхун Байрамов поинтересовался ситуацией в связи с произошедшим вчера землетрясением в Грузии, и отметил, что Азербайджан в случае необходимости всегда готов оказать помощь.
Давид Залкалиани сказал, что землетрясение не вызвало серьезных последствий, и поблагодарил азербайджанского коллегу за проявленную солидарность.
Министры обсудили актуальные вопросы развивающихся двусторонних отношений, а также региональные вопросы.
Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций и предстоящих в ближайшие месяцы мероприятиях.
(Перевод: Нубар Кулузаде)