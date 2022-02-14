Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Сербии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Сербии Александру Вучичу.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Республики Сербия.

Сегодняшний уровень находящихся на пути динамичного развития азербайджано-сербских отношений вызывает удовлетворение. Наши постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи, плодотворное сотрудничество в различных сферах реально отражают содержание наших отношений.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути всестороннего развития традиционных отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами, нашего стратегического партнерства.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Сербии постоянного спокойствия и благосостояния", - говорится в письме.