Награжден ряд военнослужащих и гражданских служащих Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда военнослужащих и гражданских работников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.
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Награжден ряд военнослужащих и гражданских служащих Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу - Распоряжение
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