В Азербайджане увеличен размер Президентской стипендии для студентов

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана №564 от 3 сентября 2001 года «Об учреждении Президентской стипендии для студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики».

Согласно указу, в целях обеспечения исполнения распоряжения Президента Азербайджана №2965 от 16 октября 2021 года «О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения», принято решение:

- "В части 1 указа Президента Азербайджана № 564 от 3 сентября 2001 года «Об учреждении Президентской стипендии для студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики» слова "210 (двести десять)" заменить словами "250 (двести пятьдесят)".

Данный указ вступает в силу с 1 января 2022 года.