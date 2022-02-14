В Азербайджане увеличен размер Президентской стипендии для студентов
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана №564 от 3 сентября 2001 года «Об учреждении Президентской стипендии для студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики».
Согласно указу, в целях обеспечения исполнения распоряжения Президента Азербайджана №2965 от 16 октября 2021 года «О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения», принято решение:
- "В части 1 указа Президента Азербайджана № 564 от 3 сентября 2001 года «Об учреждении Президентской стипендии для студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики» слова "210 (двести десять)" заменить словами "250 (двести пятьдесят)".
Данный указ вступает в силу с 1 января 2022 года.
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