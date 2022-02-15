Национальная Академия Авиации: развитие авиационной науки и образования в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Национальная Академия Авиации (НАА) ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» занимает особое место в системе образования Азербайджанской Республики благодаря своей специфике, материально-технической, учебно-методической, научно-исследовательской и лабораторно-практической базе. Подготовка авиационных специалистов стала неотъемлемой частью развития гражданской авиации. Обновление парка воздушных судов, расширение географии авиаперевозок, построение международных аэропортов, установка новейших систем навигации, переход к современной системе летно-технической эксплуатации, а также создание такого центра подготовки, как Национальная Академия Авиации, послужили основой данного развития. В течение уже более 25 лет Академия полностью обеспечивает кадрами эту высокотехнологичную и наукоемкую отрасль по программам высшего, дополнительного и специального профессионального образования на уровне мировых стандартов. Именно гражданская авиация с ее высокими требованиями к безопасности полетов определили основные направления авиационной науки и образования в Азербайджане.

Стратегические направления развития гражданской авиации в Азербайджане были заложены Общенациональным Лидером Гейдаром Алиевым.

Осуществить, приумножить эти идеи и вывести гражданскую авиацию Азербайджана на мировой уровень, сделать авиакомпанию «Азербайджанские Авиалинии» одним из элитных, современных, безопасных и надежных государственных авиаперевозчиков в мире удалось благодаря политике, вниманию и поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Сегодня, по истечении уже более четверти века, очевидно, что эти годы послужили интенсивному развитию гражданской авиации Азербайджана за всю историю ее существования.

Академия Авиации была создана в 1992 году, как Национальный Авиационный Центр (НАЦ). В 1994 году НАЦ был переименован в Национальную Академию Авиации при Государственном Концерне «Азербайджан Хава Йоллары» - ныне ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары». Вуз начал свою деятельность с одним факультетом, двумя специальностями и 80 студентами.

Важным событием в становлении и развитии Национальной Академии Авиации стало назначение в 1996 году академика Арифа Мир Джалал оглу Пашаева ректором НАА.

Академик Ариф Пашаев является одним из ярких представителей азербайджанского народа, мудрым и прогрессивным руководителем, ученым с колоссальным жизненным и профессиональным опытом. Ректор Академии предпринимает все необходимое для развития современного авиационного вуза. Всемерную поддержку и помощь в этом важном деле оказывает президент ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» Джахангир Аскеров. Благодаря мудрому руководству и совместным усилиям Академия за эти годы прошла свой достойный путь становления и развития.

Многолетний опыт работы академика Арифа Пашаева получил в авиации новое научное применение: он создал вуз, отвечающий современным мировым стандартам и интегрирующий в единое целое образование, науку и производство. Ариф Мирджалалович понимал, что полноценное вузовское образование невозможно без совместной научно-исследовательской и практической деятельности преподавательского состава и студентов. Академику Арифу Пашаеву удалось сплотить коллектив, организовать и скоординировать его педагогическую, научную и практическую работу.

Являясь президентом Азербайджанской инженерной академии и председателем Совета по космическим вопросам, Ариф Мирджалалович стоит у истоков стратегических научных проектов аэрокосмической отрасли Азербайджанской Республики.

Под его руководством сегодня НАА - это современный научно-учебно-практический комплекс в стиле кампуса, размещенный в непосредственной близости от Международного аэропорта Гейдар Алиев.

В стенах Академии обучается около двух тысяч студентов по 20 специальностям бакалавриата, 17 - магистратуры и 10 - докторантуры. За годы своего существования Академия выпустила более 9000 специалистов.

Основу деятельности Академии составляет подготовка пилотов современных самолетов и вертолетов, диспетчеров организации воздушного движения, инженеров по проектированию и эксплуатации аэрокосмической техники, специалистов по аэронавигации, безопасности на воздушном транспорте, авиационной метеорологии, аэрокосмическому мониторингу, пассажирским и грузовым перевозкам, управлению терминалами и логистическими центрами, эксплуатации аэропортов. Академия также готовит инженеров по энергетике, радиоэлектронике, телекоммуникации, информационным технологиям, экологии, специалистов по юриспруденции, экономике и менеджменту.

Выбор и обоснование специальностей НАА является неотъемлемой частью государственной политики касательно аэрокосмической, транспортной, энергетической и ряда других отраслей экономики нашей республики. Каждая из специальностей вуза несет в себе определенную миссию. И наряду с этим все специальности, по которым Академия ведет обучение, тем или иным способом связаны с аэрокосмической сферой.

Если в первые годы становления Академия готовила кадры для летно-технической эксплуатации авиационной техники, то с интенсивным развитием отраслей экономики возникла необходимость подготовки специалистов высших категорий, отвечающих современным требованиям. Поэтому определение направлений и программ подготовки на всех уровнях образования - одна из ключевых задач, для решения которой ректор Ариф Пашаев на протяжении многих лет проводит мудрую и взвешенную политику в вопросах обучения. Стержневой фактор проводимой политики в том, что она основана на новом взгляде на будущее и рациональном подходе. Ректор всегда учитывает тот факт, что в динамично развивающихся отраслях экономики требования к профессиональным кадрам и видам подготовки постоянно меняются, возникает необходимость в новых специальностях, в совершенствовании образовательных программ и методов подготовки. Наряду с этим, необходимо четко придерживаться требований Министерства образования, республиканских и международных авиационных властей, и организаций, координирующих деятельность вузов по подготовке специалистов для аэрокосмической отрасли. Весьма важную роль играет то обстоятельство, что Академия является структурным подразделением ЗАО «АЗАЛ», функционирует в тесном взаимодействии с субъектами гражданской и государственной авиации, аэрокосмической и другими отраслями, энергетикой и транспортным сектором.

Будучи председателем Совета по космическим вопросам, под руководством ректора Академии академика Арифа Пашаева в 2012 году приступили к обучению и подготовке инженеров для космической отрасли. Это было сделано с целью выполнения соответствующих разделов Государственной программы по созданию и развитию космической промышленности в Азербайджане, а также в связи с подготовкой к запуску искусственных спутников, которые способствовали интенсивному развитию аэрокосмической отрасли и образования в этой сфере. В эти же годы по соглашению с Министерством транспорта, в Академии началась подготовка специалистов для других видов транспорта - электроэнергетиков, инженеров по автоматизации процессов, логистике, менеджеров транспортной системы.

Наряду с высшим образованием, Академия готовит авиационных специалистов средней и малой категории. К их числу относятся пилоты коммерческой и линейной авиации, персонал управления воздушным движением и обеспечения полетов, бортпроводники международных авиалиний, бортовые техники, операторы и механики, навигаторы и радисты, техники по обслуживанию воздушных судов и наземного оборудования, метеорологи, персонал аэродромной службы, авиационной безопасности, аварийно-спасательной и поисковой службы, служб организации авиаперевозок и многие другие.

Для этих целей в Академии в 2005 году был создан Центр подготовки авиационного персонала, в 2010 году открыт Центр подготовки пилотов, включающий тренажерный комплекс, подразделения практической и теоретической подготовки, в 2013 году учрежден авторизованный институт IATA, в 2019 году создана Школа технического обслуживания, сертифицированная Государственным агентством гражданской авиации.

Так, благодаря Академии в республике на профессиональном уровне действует национальная система подготовки кадров для гражданской авиации. Зарождение и становление данного направления образования происходило в неразрывной связи с историей, традициями и стратегией развития авиационной и космической отраслей Азербайджана.

Сегодня в образовательную структуру Академии входят 6 факультетов, 23 кафедры, Центр подготовки пилотов, институт IATA, Школа Технического Обслуживания, Центр Информационных Технологий. Совместно с Космическим агентством Азербайджанской Республики «Азеркосмос» в Академии создается Центр Аэрокосмического Мониторинга, также планируется создание Центра разработки малых спутников.

С 1999 года Академия сертифицируется со стороны Межгосударственного Авиационного Комитета (МАК), получив признание в странах-членах организации. В 2002 году включена в реестр Международной Организации Гражданской Авиации - ICAO.

В 2003 году Академия стала ассоциированным членом Учебно-методического объединения вузов в областях «Испытание и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники» и «Аэронавигация», с 2004 года входит в Ассоциацию Авиационных Учебных Центров, в 2016 году принята в состав Федеральных учебно-методических объединений по направлению «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники». В 2012 году НАА получила статус авторизованного учебного центра Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Образовательный процесс проводится на лабораторно-практической и научно-исследовательской базе кафедр и центров Академии, в структурных подразделениях авиакомпаний и авиапредприятий, а также в различных министерствах, ведомствах, агентствах и предприятиях.

В подготовке кадров непосредственное участие принимают руководители и ведущие специалисты ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары», группы компаний «Silk Way» (SW Group), «ASG Helicopter Services», «Азеркосмос», ученые Национальной Академии Наук Азербайджана, Национального Аэрокосмического Агентства и ведущих вузов.

Успехи Академии в значительной степени связаны с развитием его инфраструктуры и материально-технической базы. В инфраструктуру НАА входят 5 учебно-лабораторных корпусов, Тренажерный комплекс Центра подготовки пилотов, Научно-производственное Объединение, Студенческий городок и Образовательный центр, Лаборатория разработки летательных аппаратов, Дом творчества студентов, Музей Гейдара Алиева, Музей истории авиации, Спортивный комплекс, Фитнесс-центр, Отель «Академия», парки, библиотеки, объекты питания и досуга, магазины и многое другое. В Студгородке размещены четыре общежития отельного типа, стадион с беговыми дорожками на 1600 зрительских мест, теннисные корты, спортивные площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, а также необходимые вспомогательные структуры для удобства студентов.

В академическом спорткомплексе функционируют различные спортивные секции, проводятся соревнования на республиканском и международном уровне. Действуют открытые площадки, универсальный зал для игровых видов, спортивные тренажеры, крытый плавательный бассейн, отвечающие международным стандартам.

Дом творчества студентов оснащен новейшим оборудованием, который играет важную роль в подготовке авиаспециалистов по технической эксплуатации воздушных судов, по разработке и изготовлению беспилотных летательных аппаратов и микродвигателей с использованием CAD/CAE/CAM технологий, а также электроэнергетике, электронике, радиотехнике, приборостроению. В лаборатории по разработке летательных аппаратов с 2011 года студентами созданы около трехсот различных действующих пилотажных моделей.

Учебный процесс проводится в современных спецаудиториях и лабораториях по конструкции и системам самолетов и вертолетов, авиационным двигателям, силовым установкам, управлению воздушным движением, авионике, радиотехнике, автоматике, метеорологии, авиационной безопасности, экологии, а также по физике, химии, механике, электротехнике и электронике, материаловедению, информационным технологиям. Установлены диспетчерский тренажер, лаборатория автоматизированной системы УВД, метеорологическая станция, аудитория дистанционного обучения «DFS-e-learning», действуют проблемные лаборатории по диагностике авиационной техники, человеческому фактору в авиации, аэрокосмическому мониторингу, радиоэлектронике, нанотехнологиям и нанокомпозитам. На территории Международного аэропорта Гейдар Алиев созданы спецаудитории для практических занятий по авиационной безопасности с необходимым оборудованием и средствами обучения.

В соответствии с программами подготовки действуют спецклассы самолетов Boeing В757, Аirbus А320, ATR 72, Ил-76, Cessna 172S и их двигателей, учебный комплекс вертолета Mi-171 (Ми-8МТВ), которые оснащены наглядными пособиями, электрофицированными стендами, современной оргтехникой, аудио/видео материалами и обучающими программами.

Центр подготовки пилотов, действующий на базе Академии и созданный в 2010 году, оснащен современными тренажерами самолетов Airbus A319/320, Boeing В757/767, Embraer E190, ATR42/72, Ил-76ТД, а также вертолета Ми-171 (Ми-8 МТВ). Центр является одним из крупных в Восточной Европе и СНГ, построен для целенаправленной, непрерывной подготовки пилотов-курсантов и повышения квалификации летного состава без отрыва от производства. За эти годы около 7000 пилотов 35-ти республиканских и зарубежных авиакомпаний прошли летную подготовку на тренажерах Центра подготовки пилотов Академии, налетав в общем количестве около 90000 часов. Из них 2000 пилотов - это представители ЗАО «AZAL», «SW Group», «ASG Helicopter Services», государственных авиаперевозчиков, министерств и ведомств.

Ежегодно в Центре подготовки пилотов проводится в среднем от 300 до 750 различных теоретических и практических курсов повышения квалификации персонала по 120-130 направлениям, на которых принимают участие в среднем от 4000 до 6500 слушателей. За 2005-2021 годы примерно на 7000 различных курсах профессиональной подготовки, организованных в Академии, прошли обучение более 62000 слушателей. В авторизованном институте IATA на 310 курсах около 2400 представителей различных организаций получили международные сертификаты.

Реализация образовательных программ осуществляется профессорско-преподавательским составом, который на сегодняшний день насчитывает более 430 человек. В научно-педагогической деятельности принимают участие 5 академиков и член-корреспондентов Национальной Академии Наук Азербайджана, более 40 докторов и 110 кандидатов наук. Среди них четыре заслуженных деятеля науки страны, четыре заслуженных пилота, шесть заслуженных учителя, а также заслуженные инженера, работники высшей школы и культуры. Шестеро сотрудников НАА награждены орденами «Шараф», «Шохрат» и «Дружбы народов», восемь - медалью «Терегги» и «За трудовое отличие», один сотрудник удостоен Премии Гейдара Алиева.

В Академии трудятся более 150 выпускников, 60 из которых участвуют в педагогической и инструкторской деятельности, заведуют кафедрами и структурными подразделениями НАА. Инженерный состав Центра подготовки пилотов укомплектован из выпускников Академии.

Для решения ряда научно-технических проблем авиации, энергетики и транспорта, выполнения заказов различных предприятий, министерств, ведомств и организаций в Академии создано Научно-производственное объединение (НПО). НПО включает в себя Научно-исследовательский институт транспорта и авиакосмических проблем (НИИ ТАП), Специальное Конструкторское бюро и Опытно-экспериментальное производство. Объединение занимается фундаментальными и прикладными исследованиями с последующим внедрением конструкторско-технологических раз­работок в производство, тесно взаимодействуя с факультетами и кафедрами. Взаимодействие НПО с образовательными структурами Академии происходит в рамках конкретных тематических направлений. Основными заказчиками являются ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары», «SW Group», ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги», Государственная нефтяная компания SOCAR, Министерства цифрового развития и транспорта, Внутренних дел, Оборонной промышленности, Экологии и природных ресурсов, ведущие фирмы и предприятия.

Под руководством академика Арифа Мир Джалал оглу Пашаева за эти годы в НАА основаны научные направления неразрушающих методов контроля, радиотехники, твердотельной электроники, эксплуатации воздушного транспорта, наземных комплексов, летательных аппаратов и их систем, аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, безопасности полетов, человеческого фактора в авиации, моделирования и диагностики авиационной техники, авиационной метеорологии, а также лазерной техники, энергосберегающих технологий, технологии озонирования, люминесцентных материалов. Создаются и развиваются научные направления по внедрению современных информационных технологий в аэрокосмическую отрасль, разработке авиационной техники, беспилотных летательных аппаратов, реактивных двигателей, малых спутников, средств радиоэлектронной борьбы, а также систем управления, источников энергии, искусственного интеллекта, робототехнических систем.

По приглашению ректора Арифа Пашаева в становлении и развитии научных направлений Академии Авиации принимали участие академики Роальд Сагдеев (США), Ариф Мехтиев, Акиф Гаджиев, Чингиз Гаджар, Эмин Шахтахтински, Бахадур Тагиев, члены-корреспонденты Академии Наук Афик Гасанов, Агаси Меликов, Ариф Мамедов, Исмаил Исмаилов, профессора Намик Гаджиев, Фуад Касимов, Валерий Султанов, Тельман Низамов, Керим Аллахвердиев, Рамиз Садыхов, Фаик Алескеров, Ахад Джанахмедов, большое число ученых и инженеров Национальной Академии Авиации. В развитии и обсуждении научных направлений активную роль играют зарубежные ученые Даниель Усиков и Галина Дудникова (США), Мэсуд Эфендиев и Анар Рустамов (Германия), Алик Исмаилзаде (Франция), Анатолий Потапов, Николай Плотников и Елена Николаева (Россия), Павел Амнуэль (Израиль) и многие другие.

Научный и преподавательский потенциал академии превратил вуз в средоточие научной и технической мысли, где внедряются современные и эффективные методы подготовки кадров. Обучение проводится в условиях, максимально приближенных к реальным. Объединение науки, практики и образования составляет философию подготовки кадров в НАА. Особое внимание уделяется повышению научного потенциала молодежи. Для подготовки научно-педагогических кадров функционирует Отдел магистратуры и докторантуры. Действуют советы по защите докторских диссертаций по четырем техническим и трем юридическим научным специальностям. На этих советах с 1996 года защищено около 150 научных работ. Сотрудниками НАА защищено более 24 докторских и 70 кандидатских диссертаций, опубликовано около 7000 научных статей и тезисов, 2500 из которых в зарубежных изданиях, подготовлено более 130 монографий, 150 учебников, 370 учебных и 400 методических пособий по специальным дисциплинам, получено около 200 патентов, 35 из которых иностранные.

Ежегодно в НАА проводятся научные конференции и семинары по актуальным вопросам авиакосмической отрасли, ученые и инженера, преподаватели, студенты и докторанты Академии участвуют в различных республиканских и международных грантах, соревнованиях и проектах. К примеру, специалистами «Азеркосмос» для студентов аэрокосмических специальностей проведено около 20 спецсеминаров по орбитальной механике, динамике полета, спутникам и операциям над ними, наземным станциям, сенсорам дистанционного наблюдения, обработке космических изображений и др. Успешно были выполнены ряд проектов, в том числе Европейского Союза TEMPUS SESREMO, ERASMUS+ по аэрокосмическому мониторингу, экологическим системам, совершенствованию качества образовательных программ, их гармонизации с европейскими стандартами. В рамках проектов студенты и преподаватели регулярно принимали участие в летних школах в университетах Европы. В 2016 и 2017 годах студенты НАА заняли призовые места, приняв участие в финальной стадии проекта CanSat в Техасе (США). Начиная с 2018 года, данное соревнование проводится и в Азербайджане при организации «Азеркосмос» и поддержке российских и американских специалистов. В этом году планируется участие студентов в выставке «Технофест-2022» в Баку.

Начиная с 1999 года, издаются Научные труды и Ученые записки НАА, Вестник азербайджанской инженерной академии, с 2012-го года выпускается научно-популярный журнал Səma-Sку.

С 1999-го года ежегодно в честь дня рождения Общенационального Лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Академии проводится Республиканская научно-техническая конференция студентов на тему «Проблемы развития транспорта в Азербайджане». В ней принимают участие сотни молодых исследователей из вузов, научных центров, министерств, ведомств и ведущих отраслевых фирм. Начиная с 2016-го года, в НАА проводится ежегодная Международная научно-практическая конференция «Февральские Чтения: Творческий потенциал молодежи в решении авиакосмических проблем», посвященная Дню Молодежи и запуску первого телекоммуникационного спутника в Азербайджане. На конференции в среднем принимают участие более 150-ти представителей около 40 ведущих аэрокосмических учебных и научных заведений, а также отраслевых министерств, ведомств, ведущих фирм республики и зарубежных государств. В рамках конференции организуются пленарная и секционные заседания, семинары и круглые столы, где обсуждаются наиболее актуальные научные результаты молодых исследователей.

Международные связи НАА развиваются по всем направлениям деятельности Академии. Основу составляет сотрудничество с зарубежными аэрокосмическими, инженерными и гуманитарными вузами, а также научными центрами и тренинг организациями. Академия имеет традиционные научно-практические связи с вузами России, Украины, Турции, Беларуси, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Германии и других стран. Это МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ Гражданской Авиации, Санкт-Петербургская Академия Гражданской Авиации, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российский университет транспорта (МИИТ), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Таганрогский Технологический Институт Южного федерального университета, Национальный Авиационный Университет Украины, Национальный Аэрокосмический Университет им. Н.Е. Жуковского - ХАИ, Днепропетровский Национальный Университет им. Олеся Гончара, Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, Белорусская Государственная Академия Авиации, Грузинский авиационный университет, Академия Гражданской Авиации Казахстана, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Институт Транспорта и Связи Латвии, BAA Training Литвы, Академия DFS Германии, Берлинский Технический Университет, Стамбульский Технический Университет, Измирский Институт Высоких Технологий, Анатолийский Технический Университет (Высшая школа гражданской авиации) и другие. Многие выпускники Академии успешно продолжают свое образование в вузах России, Турции, Украины, стран Балтии, Европы, США, Канады, Китая, Кореи, Индии и других государств.

Академия тесно сотрудничает с Межгосударственным Авиационным Комитетом, сотрудники академии принимают деятельное участие в работе Координационных советов по метеорологии, авиационной медицине, авиационной безопасности. Наряду с этим проводится непрерывная работа с международными организациями по сертификации структурных подразделений, отдельных специальностей и видов подготовки Академии. Наряду с Государственным Агентством Гражданской Авиации все специальности и программы подготовки, а также весь образовательный процесс Академии периодически сертифицируется со стороны МАК. Авиасимуляторы самолетов Airbus A319/320, Boeing В757/767, Embraer E190, ATR42/72 Центра подготовки пилотов также ежегодно проходят сертификацию Европейского Агентства Безопасности Полетов (EASA), авторизованный институт IATA - сертификацию Международной ассоциации воздушного транспорта.

Важное внимание уделяется повышению квалификации преподавателей, инструкторов и инженеров. Наряду с предприятиями ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары», «SW Group», авиакомпаний Boeing, Airbus, Embraer и ATR, компаний L3Harris, FlightSafety International, повышение квалификации осуществляется в центрах подготовки России, Украины, Литвы, США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Нидерландов, Люксембурга, Финляндии и других государств.

Многопрофильное обучение обеспечило вузу высокое признание в республике и на международной арене. Более 90% летного, инженерно-технического состава и других подразделений гражданской авиации Азербайджана являются выпускниками НАА. Выпускники Академии работают не только в гражданской авиации Азербайджана, но и в других отраслях экономики республики, в зарубежных авиакомпаниях и авиапредприятиях, что демонстрирует достаточно высокий уровень подготовки. Академия Авиации по праву гордится уровнем образования, успехами студентов и выпускников, своими научными и практическими результатами.

Национальная Академия Авиации Азербайджана – это яркий пример созданного ректором, академиком Ариф Мир Джалал оглу Пашаевым эффективного взаимодействия образования, науки, производства и практики.