Обнародована повестка сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса
БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка сегодняшнего пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как сообщает во вторник Trend, в нее включены 11 вопросов:
1. Законопроект "Об утверждении соглашения между правительствами Азербайджана и Турции о сотрудничестве в области продовольственной безопасности".
2. Законопроект "Об утверждении соглашения между правительствами Азербайджана и Испании об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации".
3. Законопроект о внесении изменений в закон "О медицинском страховании" (первое чтение).
4. Законопроект о внесении изменений в закон "О Вооруженных силах Азербайджана" (второе чтение).
5. Законопроект о внесении изменений в закон "О газоснабжении" (второе чтение).
6. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение).
7. Законопроект о внесении изменений в закон "О свободе вероисповедания" (второе чтение).
8. Законопроект о внесении изменений в Конституционный закон "О нормативно-правовых актах" (первое чтение).
9. Законопроект "О частичном изменении административно-территориального деления города Гянджа" (первое чтение).
10. Законопроект о внесении изменений в "Список муниципалитетов в Азербайджане", прилагаемый к закону "О муниципальных территориях и землях" (первое чтение).
11. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана (первое чтение).
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)