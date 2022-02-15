Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского и Товузского районов - минобороны

БАКУ /Trend/ - 14 февраля, с 18:45, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зяркенд Басаркечарского района без какой-либо причины периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Бармагбина Кяльбаджарского района, передает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"15 февраля, примерно в 01:40, с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подверглись обстрелу наши позиции в направлении населенного пункта Агбулаг Товузского района. Азербайджанская армия приняла адекватные ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.