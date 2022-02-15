В Азербайджане усиливается защита прав детей - Указ
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о некоторых вопросах в связи с предотвращением лишения детей родительской опеки и усилением защиты их прав.
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