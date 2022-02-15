НАТО надеется на продолжение политического диалога с Азербайджаном на высоком уровне (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - НАТО надеется на продолжение в будущем политического диалога на высоком уровне и широкого практического сотрудничества с Азербайджаном, сказал Trend официальный представитель НАТО.

Комментируя двустороннюю повестку отношений, представитель Североатлантического альянса отметил недавний визит специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломины в Баку, в ходе которого он провел ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.

«Было рассмотрено сотрудничество между НАТО и Азербайджаном, в том числе возобновление взаимодействия с азербайджанскими властями в рамках Программы планирования процессов и анализа. Мы надеемся на продолжение в будущем политического диалога на высоком уровне и широкого практического сотрудничества с Азербайджаном», - сказал собеседник агентства.

По его словам, НАТО высоко оценивает поддержку, оказываемую Азербайджаном в Афганистане, в особенности ту роль, которую азербайджанские подразделения сыграли в поддержке усилий по эвакуации личного состава союзников и партнеров Североатлантического альянса, а также афганцев из аэропорта Кабула в августе 2021 года.

Он также отметил прочное сотрудничество между Азербайджаном и НАТО на протяжении многих лет.

«Сегодня оно охватывает множество областей - от развития компетенций до энергетической безопасности», - сказал собеседник агентства.

Отметим, что в 1992 году Азербайджан присоединился к Совету Североатлантического сотрудничества. На смену этому форуму для диалога в 1997 году пришел Совет Евроатлантического партнерства, который объединяет всех союзников и страны - партнеры в Евроатлантическом регионе.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)

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