Азербайджан относится к вопросам, связанным с конфликтами и войнами, исключительно исходя из принципов международного права, мира и безопасности - эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда относится к вопросам, связанным с конфликтами и войнами, исключительно исходя из принципов международного права, мира и безопасности.

Об этом Trend сказал во вторник главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

Он отметил, что в ходе военно-политического противостояния Запада и России они хотят видеть на своей стороне больше стран мира. С обострением ситуации вокруг Украины последствия этого процесса отчетливо дают о себе знать в странах ближнего и дальнего зарубежья.

По словам Гулиева, в этом военно-политическом противостоянии обе стороны хотят видеть Азербайджан на своей стороне. Стабильная и все более укрепляющаяся роль Азербайджана на международной арене, его военно-экономическая мощь, авторитет вывели страну на важные позиции. Государственная политика Азербайджана успешно прошла испытание временем и полностью отвечает интересам национальной безопасности страны. В то же время Азербайджан внес свой вклад в глобальный мир и безопасность, сотрудничество.

Он добавил, что Азербайджан уже на протяжении почти 30 лет вносит вклад в глобальную безопасность и мир, не вступая ни в какие военно-политические блоки. И это является несомненным успехом азербайджанской дипломатии, начиная со времен великого лидера Гейдара Алиева и до сих пор. Концепция национальной безопасности страны опирается на международное право, национальные интересы и принципы независимой политики. Азербайджан в течение всего периода независимости постоянно подвергался давлению в связи со своим важным геополитическим положением.

Эксперт отметил, что именно благодаря своей независимой внутренней и внешней политике Азербайджан стабильно продолжает вносить вклад в энергетическую и военную безопасность Европы. Силы, желающие видеть Азербайджан на своей стороне по украинскому вопросу, должны учитывать неизменность приверженности страны своему независимому политическому курсу. Несмотря на то, что Азербайджан более 30 лет подвергался внешней агрессии, а также подвергался политике двойных стандартов ведущих стран, он ни на шаг не отступил от своей приверженности нормам международного права и принципам гуманитарной политики, что можно отнести и к периоду справедливой Отечественной войны страны во имя своей территориальной целостности. Независимая внешняя политика Азербайджана может сыграть эффективную роль в предотвращении дальнейшего обострения напряженности по украинскому вопросу.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)