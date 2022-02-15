Пресечены инженерные работы, проводимые членами незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана - минобороны
БАКУ /Trend/ - 15 февраля было выявлено проведение членами незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, инженерных работ на местности под видом сельскохозяйственных работ.
Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, передает Trend.
"В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, проведение этих работ было немедленно пресечено", - отмечается в сообщении.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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