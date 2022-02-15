Информация о ранении члена незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана является ложной - минобороны

БАКУ /Trend/ - Распространяемая в армянской прессе информация о том, что якобы в результате обстрела подразделениями азербайджанской армии на территории Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы, был тяжело ранен член незаконного армянского вооруженного формирования, является ложной.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, передает Trend.

Армянская сторона прибегла к очередной провокации, чтобы скрыть преступления, совершенные членами ее незаконного вооруженного формирования.

(Перевод: Нубар Кулузаде)