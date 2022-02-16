ЕС продолжит оказывать поддержку Азербайджану в разминировании освобожденных территорий - Петер Михалко

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день Европейский союз выделил Азербайджану 2,5 миллиона евро для разминирования освобожденных территорий.

Об этом сказал в среду журналистам глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко, сообщает Trend.

По его словам, ЕС продолжит оказывать поддержку правительству Азербайджана в сфере разминирования освобожденных территорий.

«Помимо этого, мы также оказываем поддержку Азербайджану в информировании населения о минной угрозе», - подчеркнул Михалко.

По его словам, представительство ЕС работает с правительством Азербайджана для обеспечения дополнительного финансирования.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)