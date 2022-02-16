Компании из США могут быть задействованы в разминировании в Карабахе - посол

Политика 16 февраля 2022 14:29 (UTC+04:00)
Компании из США могут быть задействованы в разминировании в Карабахе - посол

БАКУ /Trend/ - Компании из США могут принять участие в разминировании в Карабахе.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
США предоставили Азербайджану помощь в размере $100 млн в сфере безопасности - посол
США предоставили Азербайджану помощь в размере $100 млн в сфере безопасности - посол
Нормализация отношений Турции и Армении будет способствовать разблокировке коммуникаций в регионе - посол США в Азербайджане
Нормализация отношений Турции и Армении будет способствовать разблокировке коммуникаций в регионе - посол США в Азербайджане
США готовы оказать поддержку открытию коммуникаций на Южном Кавказе - посол
США готовы оказать поддержку открытию коммуникаций на Южном Кавказе - посол
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Кыргызстане производство мяса увеличилось на 2,6% Кыргызстан 14:55
США предоставили Азербайджану помощь в размере $100 млн в сфере безопасности - посол Политика 14:54
Нормализация отношений Турции и Армении будет способствовать разблокировке коммуникаций в регионе - посол США в Азербайджане Политика 14:48
ЦИК Туркменистана зарегистрировал Сердара Бердымухамедова кандидатом на пост президента Бизнес 14:48
США готовы оказать поддержку открытию коммуникаций на Южном Кавказе - посол Политика 14:41
"Южный газовый коридор" также может играть большую роль в постуглеводородный период - посол США Политика 14:38
Азербайджан вошел в топ-10 стран по объему денежных переводов в Грузию Грузия 14:38
Компании из США могут быть задействованы в разминировании в Карабахе - посол Политика 14:29
Необходимо понять, с чего начать процесс расширения "Южного газового коридора" - посол США Экономика 14:27
Компании из США могут быть задействованы во многих сферах в Карабахе - посол Политика 14:24
Азербайджан обладает потенциалом обеспечить мир на более широком географическом пространстве - посол США Политика 14:23
Я сделаю вам предложение, от которого нельзя отказаться… "Крестный отец" в Баку – 50 лет! Интересное 14:21
Азербайджан и США наладили прочное сотрудничество в сфере безопасности - посол Политика 14:20
Азербайджан является надежным поставщиком энергоресурсов - посол США Политика 14:19
Объем строительных работ в Узбекистане значительно вырос за год Узбекистан 14:13
Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал выступят в Варшаве – будет определён представитель на "Евровидение 2022" Культура 14:04
Топ-10 страховых компаний Азербайджана по выплатам в 2021 г. Экономика 14:03
Туркменистан намерен поставлять природный газ на Ближний и Средний Восток Энергетика 13:52
Евросоюз потратит €6 млрд на создание группировки спутников связи Европа 13:48
Размещение данных на обратной стороне банковской карты отвечает современным требованиям - Unibank Экономика 13:44
Азербайджанский банк выставит на аукцион свои облигации Финансы 13:36
Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла Общество 13:21
В Центре Гейдара Алиева состоится концерт под управлением Альвизе Казеллати Политика 13:16
Только в CinemaPlus долгожданная турецкая драма "Дядя" (ВИДЕО) Интересное 13:10
На международной выставке EXPO 2020 в Дубае прошла презентация энергетического развития Узбекистана (ФОТО) Узбекистан 13:04
Азербайджанские аэропорты обслужили около 300 тысяч пассажиров в январе Экономика 13:03
Назван срок проведения очередного заседания израильско-азербайджанской комиссии (Эксклюзив) Бизнес 12:58
В минобразования Азербайджана назвали число вакантных мест в рамках конкурса по приему на работу учителей в 2022 г. Общество 12:52
В Туркменистане обсуждают возможность строительства индустриального парка на границе с Афганистаном Строительство 12:33
Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки снизилось на 10,3% Россия 12:29
ЕС продолжит оказывать поддержку Азербайджану в разминировании освобожденных территорий - Петер Михалко Политика 12:29
Минэкономики проверяет возможность привлечь в Израиль торговые сети, действующие в ОАЭ Израиль 12:28
Пассажиропоток в аэропортах Грузии значительно вырос за год Грузия 12:21
В Узбекистане будут введены в эксплуатацию новые ТЭС и ФЭС Узбекистан 12:17
В Азербайджане внесены изменения в правила приема на работу учителей Общество 12:11
В Азербайджане пересчитаны и увеличены пенсии работающих пенсионеров по возрасту - минтруда Экономика 12:07
Десятки израильских компаний обратились для участия в проектах в Карабахе – посол (Эксклюзив) Экономика 12:03
Туристическое представительство Азербайджана в Израиле работает над диверсификацией туризма – посол Туризм 12:01
В Баку идет подготовка к проведению 30-й годовщины Ходжалинского геноцида Общество 11:54
Назван рост доходов предпринимателей от ненефтяного сектора Азербайджана Экономика 11:46
ЕС и ВБ подписали в Баку грантовое соглашение (ФОТО) Экономика 11:44
Еврейская община Калифорнии поблагодарила Азербайджан Политика 11:41
Грантовое соглашение ЕС и Всемирного банка с Азербайджаном поспособствует повышению конкурентоспособности на рынке - Петер Михалко (ФОТО) Экономика 11:28
Бакметрополитен заказал в России 20 новых вагонов Общество 11:14
В Узбекистане выросла продажа авто на вторичном рынке Узбекистан 11:08
Назван срок возобновления прямого авиасообщения между Азербайджаном и Ираном Экономика 11:06
В 2021 году Гиссар в Таджикистане посетили более 84-х тысяч туристов Таджикистан 11:01
Регулятор ЕС, скорее всего, не одобрит в феврале применение Lagevrio Европа 10:59
Казахстанский завод привлечет услуги по ремонту автомобилей Тендеры 10:59
Азербайджан перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+ Энергетика 10:58
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:57
В Азербайджане начался прием заявок на образовательные студенческие кредиты на весенний семестр 2021/2022 Общество 10:55
Определился представитель Азербайджана на "Евровидении-2022" (ФОТО) Культура 10:53
Завершается подготовка сметной документации на строительство многоквартирных домов в Физули Общество 10:44
На Первом канале России состоится премьерный показ сериала с участием азербайджанских актеров (ФОТО) Интересное 10:29
Старший переговорщик Ирана встретился с главой МАГАТЭ Политика 10:28
Израиль и Азербайджан могут сотрудничать в борьбе с климатическими изменениями – посол Энергетика 10:18
Аграрная партия Туркменистана выдвинула кандидата для участия в президентских выборах Бизнес 10:13
Израиль надеется на участие своих компаний в проектах в сфере ВИЭ Азербайджана – посол (Эксклюзив) Энергетика 10:10
Азербайджан вошел в топ-10 стран по расходам своих граждан в Грузии Финансы 10:01
Глава Минтранса Кыргызстана обсудил с делегацией Саудовского фонда развития проекты по реконструкции автодорог Кыргызстан 09:54
Мажилис Казахстана одобрил поправки в законодательство по вопросам противодействия коррупции Казахстан 09:47
Обсуждены дальнейшие шаги по присоединению Узбекистана к ВТО Узбекистан 09:36
В СНГ формируют миссию для наблюдения за выборами в Туркменистане Бизнес 09:36
Официальный курс маната к мировым валютам на 16 февраля Финансы 09:34
В Атлантическом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 Европа 09:25
Какой объем льготных кредитов получили молодые предприниматели в Азербайджане в 2021 году Экономика 09:18
Fitch Ratings обнародовало прогноз роста ВВП Грузии в 2022-23 гг. Грузия 09:15
ЕБРР поддержит Узбекистан в проектах снижения выбросов парниковых газов Узбекистан 09:14
Уровень моря на побережье США может повыситься на 25-30 см к 2050 году США 08:54
Биотопливо из кукурузы оказалось страшнее бензина Энергетика 08:41
В Азербайджане растет спрос на технологию eSIM - замминистра ИКТ 08:24
На Олимпиаде в Пекине выявили два новых случая заражения коронавирусом Другие страны 08:21
Размер штрафов для Repsol из-за разлива нефти в Перу может достигнуть $80 млн Другие страны 08:05
Свыше 1,5 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 07:44
Отложена встреча министров финансов и глав ЦБ стран G7 В мире 07:28
Самый мощный смартфон Samsung сравнили с iPhone ИКТ 07:11
В Гондурасе задержали экс-президента Эрнандеса Другие страны 06:47
Свыше 94 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции Турция 06:31
Наследный принц Бахрейна принял приглашение Беннета посетить Израиль Арабские страны 06:07
ЕС справится в случае сокращения поставок газа из РФ - фон дер Ляйен Энергетика 05:46
Саммит Лиги арабских государств состоится в последнем квартале 2022 года Арабские страны 05:28
Автомобиль Apple будет обучаем ИКТ 05:05
Во Франции возобновили работу ночные клубы на фоне ослабления коронавирусных ограничений Европа 04:43
Шеф полиции Оттавы уходит в отставку из-за протестов дальнобойщиков Другие страны 04:24
SpaceX первой в мире выпустит туриста в открытый космос США 04:01
Названы ведущие церемонии вручения "Оскара" Культура 03:39
iPhone подорожают ИКТ 03:22
Парламент Греции одобрил закон с целью приобретения истребителей Европа 03:07
Псаки дала прогноз по новому контакту Байдена с Путиным США 02:45
Роналду прервал шестиматчевую безголовую серию во встрече чемпионата Англии с "Брайтоном" Европа 02:28
"Манчестер Сити" разгромил "Спортинг" в матче плей-офф ЛЧ Европа 02:04
ПСЖ победил "Реал" в первом матче 1/8 финала футбольной ЛЧ Европа 01:59
В канадском регионе отменят паспорта вакцинации Другие страны 01:46
Названа стоимость коммерческих полетов в космос В мире 01:27
ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 на 4% за неделю В мире 01:08
NASA выведет на орбиту пять космических обсерваторий США 00:50
Псаки рассказала об обращении Байдена по Украине США 00:31
Украина запросила помощь НАТО на случай крупных чрезвычайных ситуаций Европа 00:10
Туркменистан за 10 месяцев увеличил экспорт в ЕС более чем на 60% Бизнес 00:01
Все новости