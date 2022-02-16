Трехсторонняя встреча по Украине может пройти в Турции в случае согласия России - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Президент Украины Владимир Зеленский положительно относится к идее проведения трехсторонней встречи Путин-Зеленский-Эрдоган.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам по пути из Объединенных Арабских Эмиратов в Анкару.

По его словам, если президент России Владимир Путин поддержит это предложение, то трехсторонняя встреча может состояться в Стамбуле или Анкаре.

"Я проведу телефонный разговор с президентом России и выясню его позицию по вопросу проведения встречи с участием глав Турции, Украины и РФ. Война не принесет пользы региону", - отметил Эрдоган.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)