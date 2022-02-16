БАКУ /Trend/ - 16 февраля состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции - Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана, Джейхун Байрамов выразил сожаление в связи с тем, что тест на COVID-19 Мевлюта Чавушоглу оказался положительным, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Он также отметил, что будет рад визиту турецкого коллеги в Азербайджан в ближайшее время.

(Перевод: Нубар Кулузаде)