Интенсивные работы по созиданию в Агдаме способствуют его становлению промышленным центром региона - Анализ

БАКУ /Trend/ - После исторической Победы Азербайджана в 44-дневной войне на освобожденных от оккупации землях страны стремительными темпами идут восстановительные работы, и сегодня освобожденные территории напоминают большую строительную площадку.

Как сказал Trend член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Айдын Гусейнов, на освобожденных территориях идет интенсивное строительство.

Он отметил, что Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева несколько раз посещали освобожденный Агдамский район, принимая участие в церемониях закладки фундамента важных объектов, и недавно состоялась очередная поездка. Агдам готовится к Большому возвращению более скорыми темпами, чем планировалось. Хотя прошел всего год, здесь завершено строительство самой необходимой коммуникационной и социальной инфраструктуры. Этот визит ознаменовался вводом в эксплуатацию, закладкой фундамента инфраструктурных объектов, экономических и социальных проектов, играющих важнейшую роль в будущем развитии Агдама. 13 февраля Президент Азербайджана и Первая леди приняли участие в открытии подстанций «Агдам-1» и «Агдам-2», а также Центра цифрового управления Региональной электросети «Карабах». Таким образом, полностью решен вопрос электроснабжения района и прилегающих территорий. Завершены работы по обеспечению электроэнергией, интернетом людей, которые вернутся в свои дома, а также предпринимателей, которые намерены реализовать здесь бизнес-проекты.

Говоря о значении предприятий в Агдамском промышленном парке, фундамент которых был заложен главой государства, Гусейнов отметил, что регион представляет большую важность также с точки зрения привлечения местных и иностранных инвесторов, становясь крупной промышленной зоной: «Освобожденные территории уже находятся в процессе реинтеграции в экономику страны. В конце прошлого года глава государства заложил фундамент промышленного парка «Экономическая зона Аразская долина», сейчас стартовала работа в Агдамском промышленном парке. Это означает, что Карабах и Восточный Зангезур станут одними из основных промышленных центров, и в частности в ненефтяной промышленности. Стратегическое географическое положение Агдама, его расположение на стыке Карабаха и других регионов страны, потенциал человеческих ресурсов и доступ к инфраструктуре расширяют его возможности стать в будущем промышленным центром Карабаха".

Он добавил, что Агдам также является привлекательным регионом с точки зрения туристических перспектив: «Закладка фундамента отеля «Park Forest Otel Ağdam» сулит благоприятные возможности для развития туризма. Строительство отеля, отвечающего самым современным стандартам, в Агдамском районе, считающемся "воротами" в Карабах по своему стратегическому положению, внесет важный вклад в развитие туристического потенциала наших стремительно возрождающихся освобожденных территорий».

Гусейнов также назвал важным фактором закладку фундамента Агдамской районной центральной больницы и жилого комплекса на 209 квартир. Он сказал, что важная роль Агдама в масштабных работах по созиданию имеет большое социальное значение с точки зрения заселения граждан и интеграции освобожденных территорий в экономику страны.

Говоря об открытии в Агджабединском районе после реконструкции автомобильной дороги Авшар-Салманбейли-Ашагы Авшар-Ходжавенд в рамках поездки в район Президента Азербайджана и Первой леди, депутат сказал, что это сыграет важную роль в преобразовании сети транспортной инфраструктуры в многопрофильный узел на освобожденных территориях: "Открытие нового военного городка Внутренних войск МВД в Агджабеди будет способствовать дальнейшему укреплению безопасности в регионе. Открытие новой подстанции в Агджабеди позволит подключить регион к единой энергосистеме. Создание Агджабединского зернового агропарка повысит роль этого региона в развитии аграрного сектора. Являясь центром переработки сельскохозяйственной продукции, агропарк будет играть важную роль в продовольственном обеспечении региона».

Как сказал Trend депутат Мушфиг Джафаров, сегодня в Карабахе последовательно ведутся работы по строительству и восстановлению.

"Армения, оккупировав наши земли, разрушила всю инфраструктуру. Президент Ильхам Алиев работает над тем, чтобы как можно скорее восстановить жизнь на освобожденных территориях, чтобы люди могли вернуться к родным очагам», - сказал он.

Джафаров отметил, что с целью успешного выполнения работ по благоустройству и строительству на освобожденных территориях, формирования конкурентоспособной и устойчивой экономики главой государства 28 мая 2021 года был подписан указ о создании Агдамского промышленного парка. В ходе недавнего визита в Агдам Президент Ильхам Алиев заложил фундамент предприятий в новом промышленном парке. Создание промышленного парка с современной производственной инфраструктурой предусматривает развитие сфер промышленности Карабаха, наряду со сбалансированным развитием экономики страны, а также развитие сфер производства, его инновационную направленность. Это особенно важно в условиях повышения экспортного потенциала экономики страны, а также производства конкурентоспособной, импортозамещающей продукции, обеспечения занятости на освобожденных территориях, привлечения инвестиций и современных технологий.

Депутат добавил, что государство поддерживает предпринимателей и предоставляет льготные кредиты, и, безусловно, реализация инфраструктурных проектов в регионах создает большие возможности для предпринимательства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева)