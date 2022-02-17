«Военные учения» армянских сепаратистов в Карабахе - угроза, выходящая за пределы региона

БАКУ /Trend/ - В последние дни участились провокации сепаратистов в Карабахе. То на "обсуждение" несуществующего "парламента" выносится некий "закон об оккупации", то проводятся "учения", то сепаратисты пытаются создать видимость того, что они якобы стараются "оградить население от возможных провокаций". Все эти авантюры о якобы существовании какой-то "угрозы" и "подготовке населения" служат армянской пропаганде.

Как сказал Trend экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Ричард Хогланд, планирование "учений" на территории другого суверенного государства - это не только провокация, но и незаконные действия.

"Однако времени для переговоров между Баку и Ереваном еще достаточно. Россия и Минская группа ОБСЕ также могут сыграть свою роль", - считает Хогланд.

По словам американского эксперта Питера Тейса, "военные учения", запланированные армянскими сепаратистскими силами в Карабахе - на суверенной территории Азербайджана, представляют серьезную угрозу европейской безопасности и напрямую влияют на экономическое развитие региона Южного Кавказа.

"Российской Федерации пора принять конкретные меры и не допустить подобных "военных маневров" в Карабахе. Россия должна предпринять решительные действия по сокращению поставок оружия в Карабахе. Сосредоточение внимания на "военных учениях" еще раз свидетельствует о том, что Армения является разжигающим войну государством, и еще больше подчеркивает тот факт, что Ереван проводит шовинистическую политику по отношению к соседним странам. Европейский союз и другие международные организации должны начать действовать и ввести санкции против фашистских акторов Армении, действующих в Карабахском регионе, который является историческим центром азербайджанской культуры», - сказал Тейс.

Такой ход событий может навредить только двум сторонам: Армении и российской миротворческой миссии. Погрязшая в хаосе Армения подобными авантюрами поставит себя еще в более безвыходное положение. Единственным выходом для Армении является выполнение положений трехстороннего заявления от 10 ноября.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)