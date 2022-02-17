Известные зарубежные путешественники стали свидетелями последствий оккупации в Кяльбаджаре и Лачине
БАКУ /Trend/ - Известные зарубежные путешественники, посетившие освобожденные от оккупации территории Азербайджана в преддверии 30-летней годовщины Ходжалинского геноцида, побывали 17 февраля в Кяльбаджарском и Лачинском районах.
Как сообщает в четверг Trend, они почтили память азербайджанцев, убитых армянами перед Кяльбаджарским тоннелем во время первой Карабахской войны.
Затем состоялась поездка в Истису. Иностранных гостей проинформировали о том, что в 1928 году в окрестностях минерального источника "Истису" в селе Истису был построен одноименный санаторий.
В Лачинском районе они стали свидетелями разрушения армянами домов и других сооружений.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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