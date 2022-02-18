Страны ТюркПА готовы поддержать Азербайджан в восстановлении освобожденных территорий

БАКУ /Trend/ - Страны-участницы Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) готовы поддержать Азербайджан в восстановлении освобожденных территорий.

Об этом сказал в пятницу заместитель генерального секретаря ТюркПА Талгат Адуов в ходе конференции на тему "Инновационная активность малых и средних предприятий в период стабилизации экономического роста в постпандемию", сообщает Trend.

По его словам, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран активно сотрудничает с Азербайджаном в области развития экономик входящих в нее стран.

Отметим, что 18 февраля в Баку проходит конференция на тему "Инновационная активность малых и средних предприятий в период стабилизации экономического роста в постпандемию", в которой принимают участие азербайджанские депутаты, заместитель генерального секретаря ТюркПА, председатель правления Агентства по развитию МСБ и др.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)