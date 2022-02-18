Зангезурский коридор соединит тюркоязычные страны как стратегически, так и экономически - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор соединит тюркоязычные страны с суммарным номинальным ВВП на уровне более 1,1 триллиона долларов как стратегически, так и экономически.

Об этом сказал в пятницу председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов в ходе конференции на тему "Инновационная активность малых и средних предприятий в период стабилизации экономического роста в постпандемию", сообщает Trend.

"Прежде всего, приоритетным направлением развития сотрудничества является укрепление устойчивости экономик, повышение уровня готовности к непредвиденным ситуациям и развитие бизнес-среды на основе современных, цифровых технологий. В связи с этим применение инноваций и высоких технологий в управлении, а также принципы "зеленой" экономики станут определяющими факторами направления глобального экономического развития и инвестиционных потоков в ближайшие десятилетия. Кроме того, в соответствии с национальными приоритетами Азербайджана до 2030 года, этот документ охватывает и развитие малого и среднего предпринимательства нашей страны. Азербайджан заинтересован в интеграции бизнес-инноваций и технологий, что создаст возможность повысить конкурентоспособность наших предпринимателей как на внутреннем, так и внешнем рынках», - сказал Мамедов.

По его словам, в ненефтяной отрасли государство в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса субсидирует до 50-80 процентов затрат каждого предпринимателя на исследование рынка.

"Работы в направлении поддержки предпринимательства как со стороны нашего агентства, так и при поддержке государства будут продолжены", - сказал Мамедов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)