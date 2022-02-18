Президент Ильхам Алиев: Необходимо тщательно проанализировать ситуацию в регионах и обратить особое внимание на существующие проблемы
БАКУ /Trend/ - Необходимо тщательно проанализировать ситуацию в регионах и обратить особое внимание на существующие проблемы.
Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Джошгуна Джабраилова, Эльгина Габибуллаева и Эльхана Ибрагимова в связи с их назначением главами Низаминского, Наримановского районов Баку и Кюрдамирского района соответственно.
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