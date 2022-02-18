Фонд «Nargis» представил отчет благотворительной ярмарки «Холодные руки, горячее сердце» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - С 1 декабря 2021-ого до 15 января 2022-ого года на Площади фонтанов прошла ежегодная благотворительная ярмарка «Холодные руки, горячее сердце». Фонд «Nargis» с гордостью представляет вам отчет ярмарки. Так, следующие дети прошли лечение и были прооперированы при поддержке Фонда:

Рухид Мехралиев (10 лет) – бета талассемия;

Тея Мамедова (9 лет) – бета талассемия;

Хаган Губадов (11 лет) – лимфобластный лейкоз;

Эмиль Багиров (3 года) – бета талассемия;

И.Т. (имя не афишируется по просьбе семьи) – пересадка почки;

Юсиф Мамедов (7 лет) - синдром Гийена-Барре;

Фарман Годжаев ( 6 лет) – рак кости;

Мехди Самедли ( 2 года) – бета талассемия.

Фотографии и чеки каждого ребенка представлены ниже. Также в скором времени Фонд предоставит более подробную информацию о каждом из детей по отдельности. Длительное лечение и операции этих детей прошли при поддержке спонсоров ярмарки, меценатов, руководства Фонда, сборов, а также благодаря продаже домиков на ярмарке. Данные расходы составили 706 100 АЗН.

Фонд «Nargis» выражает искреннюю благодарность всем, кто поддержал деток. Пусть все дети будут здоровы!

Источник: www.nargisfund.com