Помощник Президента Азербайджана встретился с зарубежными путешественниками, посетившими освобожденные территории страны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев встретился с зарубежными блогерами и путешественниками, побывавшими на освобожденных от оккупации территориях страны.

Об этом он написал в аккаунте на своей странице в Twitter, сообщает Trend.

"Я очень рад встрече с блогерами и путешественниками Nomadmania, которые посетили освобожденные от оккупации территории в рамках интенсивного трехдневного графика. Мы говорили о постконфликтном развитии на Южном Кавказе, мирной повестке Азербайджана и перспективах нормализации отношений с Арменией", - говорится в публикации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)