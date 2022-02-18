Мы восхищены природой Карабаха - путешественник
БАКУ /Trend/ - Мы восхищены природой Карабаха.
Об этом сказал путешественник Никола Карателла, посетивший Карабах, передает в пятницу Trend.
Природа Карабаха, и особенно Кяльбаджарского района Азербайджана, восхитительна, сказал Карателла.
«Мы были потрясены разрушениями, но в то же время нас поразило, насколько быстро продвигаются восстановительные работы», - добавил он.
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