Открытие Зангезурского коридора поможет наладить прямую связь между Азербайджаном и Европой - основатель туркомпании (Дополнено)

(дополнено, первая версия опубликована в 19:19)

БАКУ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора поможет наладить прямую связь между Азербайджаном и Европой.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал Хари Митсидис, основатель туристической организации NomadMania, посетивший Карабах.

"Я надеюсь, что через 10 лет, когда мы посетим эти районы, мы увидим большие отели, "умные села", развитые экономические пространства. Надеюсь, что Карабах станет новым мостом между Азербайджаном и Европой. Больше людей должно, посетив Азербайджан, открыть для себя эту страну", - добавил он.

Отметим, что визит в Карабах и Восточный Зангезур был организован Международным клубом “NomadMania”, объединяющим известных путешественников, побывавших не менее чем в 100 странах мира.