Минобороны Азербайджана опровергло армянскую дезинформацию
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана опровергло дезинформацию армян, сообщает Trend со ссылкой на заявление азербайджанского оборонного ведомства.
В заявлении отмечается, что распространяемая армянами в социальных сетях информация о якобы открытом огне подразделениями азербайджанской армии в направлении села Тагаверд Ходжавендского района на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, является ложной и носит провокационный характер.
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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