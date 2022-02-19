Минобороны Азербайджана опровергло армянскую дезинформацию

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана опровергло дезинформацию армян, сообщает Trend со ссылкой на заявление азербайджанского оборонного ведомства.

В заявлении отмечается, что распространяемая армянами в социальных сетях информация о якобы открытом огне подразделениями азербайджанской армии в направлении села Тагаверд Ходжавендского района на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, является ложной и носит провокационный характер.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)