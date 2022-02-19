Начальник Генштаба азербайджанской армии провел внезапную проверку боеготовности ВМС (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев провел внезапную проверку боеготовности Военно-морских сил (ВМС), сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Экипажи кораблей были подняты по сигналу тревоги и приведены в состояние боевой готовности. Были проверены практические навыки командиров по принятию быстрых решений, а также боевая и тактико-специальная подготовка личного состава, говорится в сообщении.

Начальник Генштаба был подробно проинформирован о боевой подготовке, организации службы и по другим вопросам.

Велиев также посетил Гидрографическое управление, Учебно-тренировочный центр ВМС, где поинтересовался организацией службы и социально-бытовыми условиями военнослужащих.

Затем состоялось служебное совещание по итогам комплексной проверки.

Проводя анализ проделанной работы, начальник Генштаба дал положительную оценку боеготовности кораблей и судовых экипажей.

Он особо подчеркнул успехи азербайджанской армии, достигнутые благодаря вниманию и заботе Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Велиев дал поручения по подготовке к предстоящим летом нынешнего года учениям в азербайджанской акватории Каспийского моря.

В заключение начальник Генштаба довел до сведения командования поручения министра обороны по вопросам дальнейшего повышения боевой и морально-психологической подготовки в ВМС, укреплению воинской дисциплины и материально-технического обеспечения.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)