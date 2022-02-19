Меры социальной поддержки в Азербайджане будут продолжены - премьер

БАКУ /Trend/ - Меры социальной поддержки в Азербайджане будут продолжены.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на очередном заседании Экономического совета Азербайджана, прошедшем 17-18 февраля.

На заседании были особо подчеркнуты меры по сохранению реальных доходов и покупательной способности населения в условиях роста цен, а также повышению заработной платы, социальных выплат и мер социальной поддержки в соответствии с указами и распоряжениями Президента Азербайджана.

Было отмечено, что данный пакет социальных реформ охватывает 3,4 миллиона человек и на эти цели было дополнительно выделено 2,1 миллиарда манатов.

На заседании состоялись обсуждения и были даны соответствующие поручения по продолжению мер социальной поддержки, дальнейшей реализации программы самозанятости и оплачиваемых общественных работ, а также по другим актуальным вопросам.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)