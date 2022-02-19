Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на ходжавендском направлении

БАКУ /Trend/ - Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

19 февраля, с 15:40, позиции азербайджанской армии в направлении села Тагаверд Ходжавендского района были обстреляны из стрелкового оружия незаконными армянскими вооруженными формированиями с территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что в результате принятых подразделениями азербайджанской армии ответных мер обстрел противника был подавлен.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)