Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на ходжавендском направлении
БАКУ /Trend/ - Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
19 февраля, с 15:40, позиции азербайджанской армии в направлении села Тагаверд Ходжавендского района были обстреляны из стрелкового оружия незаконными армянскими вооруженными формированиями с территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, говорится в сообщении минобороны Азербайджана.
В сообщении отмечается, что в результате принятых подразделениями азербайджанской армии ответных мер обстрел противника был подавлен.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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