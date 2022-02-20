Проведены учебные полеты с экипажами вертолетов ВВС Азербайджана (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на 2022 год, утвержденному министром обороны Азербайджана, были проведены летные учения с экипажами вертолетов Военно-воздушных сил, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В ходе практической части учений экипажи, выполнявшие дневные и ночные полеты, оценивали местность, изучали маршруты и выполняли задачи по различным эпизодам.
Экипажи вертолетов успешно выполнили задачи, поставленные для тренировочного полета.
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