Проведены учебные полеты с экипажами вертолетов ВВС Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на 2022 год, утвержденному министром обороны Азербайджана, были проведены летные учения с экипажами вертолетов Военно-воздушных сил, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В ходе практической части учений экипажи, выполнявшие дневные и ночные полеты, оценивали местность, изучали маршруты и выполняли задачи по различным эпизодам.

Экипажи вертолетов успешно выполнили задачи, поставленные для тренировочного полета.