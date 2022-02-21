Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу прибыл с визитом в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар прибыл с визитом в Азербайджан.
Как передает Trend, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Рад возвращению в Баку. С нетерпением жду завтрашних обсуждений, чтобы обсудить взаимоотношения и последующие шаги", - отметил Клаар.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Баку и Берлином
Заместитель премьера Казахстана провел совещание по вопросу ревизии месторождений полезных ископаемых