Депутаты парламента Азербайджана посетят Ереван
БАКУ /Trend/ - В Ереване 22 февраля пройдут заседания комитетов Парламентской ассамблеи "Евронест".
Как сообщили Trend в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, в заседаниях примут участие депутаты Милли Меджлиса - члены азербайджанской делегации в ПА "Евронест" Тахир Миркишили и Солтан Мамедов.
Депутаты изложат позицию азербайджанской стороны по вопросам, которые будут обсуждаться на встречах.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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