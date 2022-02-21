Депутаты парламента Азербайджана посетят Ереван

БАКУ /Trend/ - В Ереване 22 февраля пройдут заседания комитетов Парламентской ассамблеи "Евронест".

Как сообщили Trend в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, в заседаниях примут участие депутаты Милли Меджлиса - члены азербайджанской делегации в ПА "Евронест" Тахир Миркишили и Солтан Мамедов.

Депутаты изложат позицию азербайджанской стороны по вопросам, которые будут обсуждаться на встречах.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)