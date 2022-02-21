Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу
БАКУ /Trend/ - 21 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.
Новость обновляется
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Динамика развития торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Удмуртией имеет потенциал роста
МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Баку и Берлином