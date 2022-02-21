В Иерусалиме прошел вечер памяти жертв трагедии Ходжалы (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Иерусалиме прошёл вечер памяти жертв одной из самых страшных гуманитарных трагедий конца 20-го века - массового уничтожения мирного населения, учинённого армянскими бандитскими формированиями в азербайджанском городе Ходжалы.

Проживающие в Израиле выходцы из Азербайджана так же, как и вся азербайджанская диаспора и весь азербайджанский народ отмечает в этом году 30-ю годовщину трагедии, которая осталась на теле азербайджанского народа незаживающей раной.

В ночь с 25-го на 26-е февраля 1992 года армянскими националистами были зверски убиты 613 мирных людей маленького азербайджанского городка Ходжалы, среди которых были немощные старики, женщины и дети. Те же, кому удалось спастись от рук бандитов, бежали в февральские холодные дни через горы Кавказа. Сотни людей погибли в пути или пропали без вести.

Трагедия в Ходжалы – это лишь одна страница агрессивной политики, проводимой Арменией с целью захвата азербайджанских земель, что сопровождалось оккупацией в последствии 20% исконных азербайджанских территорий со стороны армянских оккупантов.

Об этом рассказала, открывая вечер директор Азербайджанского Культурного Центра «АзИз» Егяна Сальман собравшимся в этот памятный вечер иерусалимцам.

На вечере, организованном международной ассоциацией Израиль-Азербайджан «АзИз», выступила председатель межпарламенсткой группы Израиль-Азербайджан, депутат Кнессета Элина Бардач-Ялова, которая сказала, что евреи, как никакой другой народ, понимают и сочувствуют азербайджанскому народу, пережившему жестокие убийства мирного населения только из-за своей национальной принадлежности.

Также в мероприятии выступили прибывшая из Баку по поручению руководства Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики депутат Севиль Микаилова. Директор Культурного Центра «Писгат Зеэв» госпожа Яэль Коэн приветствовала всех гостей и поблагодарила ассоциацию «АзИз» за организацию такого важного для жителей Иерусалима вечера.

На вечере также присутствовали глава Туристического Представительства Азербайджана в Израиле Джамиля Талыбзаде, главный редактор журнала “Passage”, доктор искусствоведения Нармина Агаси и другие официальные лица.

Вечер продолжился художественной программой, в которой выступил специально прибывший из Баку известный пианист, лауреат международных конкурсов Фаган Гасанли и израильская оперная певица Камелия Йоффе, которые представили зрителям программу из азербайджанских мелодий и произведения мировой музыкальной классики.